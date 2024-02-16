Адвокат Косова: в нашем деле политика была с самого начала — всё делалось против русских

Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, высказался о досрочном освобождении своего клиента из французской тюрьмы.

«Признаюсь, тяжёлая политическая ситуация – именно то, чего я боялся. Сейчас я наконец-то могу говорить свободно и без всяких опасений. Я не мог говорить правду. В деле Косова политика была с самого начала. Только представьте, Англия и Франция, вместе взятые, – против России. Дело велось в закрытом режиме, потому что внутри было очень много интриг. Расследования не было, полиция не искала британских хулиганов – ничего. Английская полиция располагала всеми именами, я уверен. Было очень легко найти виновных, но никто просто не стал этого делать. Всё намеренно делалось против русских.

В тот день полиция Марселя была нулевой. Политики признали, что полиция была бессильна и допустила очень много ошибок», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Россиянин долго находился под следствием. Первое время ему не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускали адвоката, переводили его из камеры в камеру. В конечном итоге суд всё-таки состоялся, обвинения были выдвинуты, и Косов получил 10 лет тюрьмы. Сегодня стало известно о том, что фаната досрочно выпустили.