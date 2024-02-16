Стало известно, когда освобождённый из французской тюрьмы фанат Косов вернётся в Россию

Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, рассказал, когда его клиент, недавно освобождённый из французской тюрьмы, вернётся в Россию.

«Не поверите, я прилетел в Москву на днях. Новость об освобождении застала меня у Павла на родине. Это судьба, не иначе! А моя работа – бороться за судьбы людей. Я чувствовал, что решение будет за нами. Можно сказать, прилетел в Россию, чтобы встретить Павла в аэропорту. Он вернётся уже во вторник, 20 февраля», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Он получил тюремный срок в 10 лет. Сегодня, 16 февраля, стало известно о том, что Косов досрочно вышел на свободу.