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«Торино» обыграл «Лечче» в 25-м туре Серии А

16 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Лечче». Встреча пошла в Турине (Италия) на стадионе «Олимпико ди Торино». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Торино» со счётом 2:0.

На 50-й минуте матча Рауль Белланова открыл счёт в матче. Дуван Сапата на 81-й минуте удвоил преимущество туринского клуба. «Лечче» не удалось распечатать ворота своего соперника.

Отметим, что на 71-й минуте гости остались в меньшинстве. В их составе красную карточку получил Марин Понграчич.

Напомним, за 25 туров итальянской Серии А «Торино» удалось набрать 36 очков. Туринский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. «Лечче» пребывает на 13-й позиции. Команда заработала 24 очка.