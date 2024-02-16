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«Торино» обыграл «Лечче» в 25-м туре Серии А

«Торино» обыграл «Лечче» в 25-м туре Серии А
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16 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Лечче». Встреча пошла в Турине (Италия) на стадионе «Олимпико ди Торино». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Торино» со счётом 2:0.

Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 21:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Белланова – 50'     2:0 Сапата – 81'    
Удаления: нет / Понграчич – 70'

На 50-й минуте матча Рауль Белланова открыл счёт в матче. Дуван Сапата на 81-й минуте удвоил преимущество туринского клуба. «Лечче» не удалось распечатать ворота своего соперника.

Отметим, что на 71-й минуте гости остались в меньшинстве. В их составе красную карточку получил Марин Понграчич.

Таблица Серии А

Напомним, за 25 туров итальянской Серии А «Торино» удалось набрать 36 очков. Туринский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. «Лечче» пребывает на 13-й позиции. Команда заработала 24 очка.

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