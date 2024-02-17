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Вероятный уход Мбаппе из «ПСЖ» не повлияет на судьбу его брата в клубе — журналист Боулма

Вероятный уход Мбаппе из «ПСЖ» не повлияет на судьбу его брата в клубе — журналист Боулма
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Потенциальный уход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе из клуба грядущим летом не отразится на будущем его 17-летнего младшего брата Этана Мбаппе во французском гранде. Об этом сообщает журналист Абделла Боулма в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, парижский клуб уже начал переговоры с младшим Мбаппе о пролонгации его трудового соглашения, которое истекает грядущим летом. Обе стороны настроены оптимистично в отношении продления контракта с 17-летним хавбеком.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» приостановил переговоры по новому трудовому соглашению Этана по причине уверенности руководства французского гранда в том, что Килиан Мбаппе в скором времени покинет клуб и присоединится к мадридскому «Реалу».

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