«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 22-го тура чемпионата Франции

Закончился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 22-й минуте полузащитник лионской команды Орель Мангала забил единственный гол в матче.

После 22 туров французского чемпионата «Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Ницца» заработала 39 очков и расположилась на второй строчке.

В 23-м туре чемпионата Франции «Лион» сыграет с «Метцем». Игра состоится 23 февраля. В 23-м туре Лиги 1 «Ницца» проведёт матч с «Клермоном». Данная встреча пройдёт 25 февраля.