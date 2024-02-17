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«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 22-го тура чемпионата Франции

«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 22-го тура чемпионата Франции
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Закончился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 22-й минуте полузащитник лионской команды Орель Мангала забил единственный гол в матче.

После 22 туров французского чемпионата «Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Ницца» заработала 39 очков и расположилась на второй строчке.

В 23-м туре чемпионата Франции «Лион» сыграет с «Метцем». Игра состоится 23 февраля. В 23-м туре Лиги 1 «Ницца» проведёт матч с «Клермоном». Данная встреча пройдёт 25 февраля.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Мангала – 22'    
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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