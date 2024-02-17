«Барселона» готова предложить Рональду Араухо новый контракт до 2029-го или 2030 года

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает marca.

По информации источника, в среду, 14 февраля, спортивный директор каталонцев Деку встретился с 24-летним футболистом и дал понять, что «Барселона» рассчитывает на него, а в будущем видит капитаном команды. «Сине-гранатовые» готовы предложить Араухо новый контракт до лета 2029-го или 2030-го года со значительным повышением зарплаты.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Также в трансфере Араухо заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб предложил за защитника € 75 млн, однако «Барселона» ответила отказом.

Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл 25 матчей и забил 1 гол.

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