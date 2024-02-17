Винисиус Жуниор опубликовал грустный эмоциональный пост, посвящённый Кариму Бензема

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал эмоциональный пост, посвящённый бывшему нападающему клуба, ныне выступающему за «Аль-Иттихад» Кариму Бензема.

На своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) Винисиус поделился видео с игрой и голами Бензема во времена выступлений форварда за «Реал». Во многих нарезках данного видео Винисиус комбинирует с Бензема, игроки ассистируют друг другу на забитые голы. «Как мне было легко», — написал под постом бразилец, сопроводив запись грустным смайлом.

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Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.