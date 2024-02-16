«Локомотив» в товарищеском матче обыграл туркменский «Алтын Асыр»

16 февраля состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и клубом «Алтын Асыр» из Туркменистана. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток игры прозвучал в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

На 13-й минуте в составе железнодорожников счёт открыл Тимур Сулейманов. Ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. На 64-й минуте Максим Глушенков удвоил преимущество московского клуба. «Алтын Асыр», в свою очередь, не смог распечатать ворота российской команды.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата стран железнодорожники проведут 3 марта с московским «Динамо».