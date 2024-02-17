Ду Кейрос охарактеризовал игры «Зенита» со «Спартаком» как очень важные в своей карьере

Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос, который на правах аренды выступает за «Гремио», рассказал, в каких важных матчах он участвовал в своей карьере.

«Мне очень приятно находиться здесь. Я в порядке. Я проходил предсезонку в «Зените», так что я готов. Очень рад буду сыграть еще одну классику в своей карьере. Я играл в таких матчах как «Коринтианс» — «Палмейрас», «Зенит»— «Спартак», поэтому думаю, что для опыта и моего роста как игрока это были очень важные матчи. Я постараюсь отыграть за «Гремио» как можно лучше», — цитирует Ду Кейроса Itatiaia.

12 февраля петербургский «Зенит» отдал полузащитника команды Ду Кейроса в аренду в бразильский «Гремио» с правом выкупа до конца 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.