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Агент Сафонов объяснил причины пассивности клубов РПЛ на трансферном рынке зимой

Агент Сафонов объяснил причины пассивности клубов РПЛ на трансферном рынке зимой
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о причинах пассивности клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке зимой.

«Первая причина такого не самого активного трансферного окна — наши клубы не играют в еврокубках. Это тоже большой тормоз. Второе — африканцы и европейцы почти не едут в Россию. Едут бразильцы, аргентинцы и прочие латиноамериканцы.

«Спартак» подписал нападающего за € 15 млн, а для «Динамо» главное событие — продление Тюкавина. Тут тоже надо смотреть на каждый клуб персонально. У того же «Спартака» 33 футболиста и задача, наверное, не столько кого-то купить, сколько раскидать ненужных.

Но трансферное окно ещё не закрылось, время есть. Обычно большинство переходов совершается где-то на флажке. Оставшиеся дни принесут нам интересные события», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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