Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мыслями о скандальной ситуации в «Спартаке» между капитаном команды Георгием Джикией и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Отметим, что летом действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу.