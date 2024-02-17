Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила

Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мыслями о скандальной ситуации в «Спартаке» между капитаном команды Георгием Джикией и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Отметим, что летом действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу.

Материалы по теме
«Загадка, почему «Спартак» не переподписал контракт с капитаном». Генич — о Джикии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android