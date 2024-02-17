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«Ахмат» в товарищеском матче потерпел поражение от «КАМАЗа»

«Ахмат» в товарищеском матче потерпел поражение от «КАМАЗа»
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Сегодня, 17 февраля, в контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли в Турции. Игра началась в 11:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «КАМАЗа».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
17 февраля 2024, суббота. 11:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
0 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Фартуна – 24'     0:2 Горелов – 67'    

На 24-й минуте встречи счет открыл Борис Фартуна. Во втором тайме «КАМАЗ» закрепил преимущество благодаря усилиям Павла Горелова на 67-й минуте. Грозненский клуб, в свою очередь, так и не смог распечатать ворота своего соперника.

Отметим, что 17 февраля грозненский «Ахмат» проведёт ещё один матч на сборах в Турции. В 17:00 по московскому времени он сыграет «Аланией».

На данный момент «Ахмат» после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте с 17 очками.

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