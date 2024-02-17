«Ахмат» в товарищеском матче потерпел поражение от «КАМАЗа»

Сегодня, 17 февраля, в контрольном матче встречались грозненский «Ахмат» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли в Турции. Игра началась в 11:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «КАМАЗа».

На 24-й минуте встречи счет открыл Борис Фартуна. Во втором тайме «КАМАЗ» закрепил преимущество благодаря усилиям Павла Горелова на 67-й минуте. Грозненский клуб, в свою очередь, так и не смог распечатать ворота своего соперника.

Отметим, что 17 февраля грозненский «Ахмат» проведёт ещё один матч на сборах в Турции. В 17:00 по московскому времени он сыграет «Аланией».

На данный момент «Ахмат» после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте с 17 очками.