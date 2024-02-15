Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ахмата» Семёнов: Чечня европеизируется

Капитан «Ахмата» Семёнов: Чечня европеизируется
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, как изменился город Грозный и Чеченская Республика за последние десять лет. По его словам, Чечня европеизируется, а местные жители становятся проще в общении. В то же время Семёнов отметил, что необходимо придерживаться исторически сложившихся в Чечне правил — например, не носить шорты.

«Как за 10 лет изменился „Ахмат“? Кроме названия, всё осталось на прежнем уровне. Вот Грозный лет 6–7 назад и нынешний — два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места.

Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и всё же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык. Если в регионе есть правила — например, не носить шорты — значит, их надо придерживаться», — приводит слова Семёнова Sport24.

Материалы по теме
Новичок «Ахмата» Гандри — о переговорах с грозненцами: все мои просьбы были удовлетворены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android