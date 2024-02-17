Жирков: когда был футболистом, смотрел на тренеров, думал, что они ничего не делают

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался об обучении на тренера в академии Российского футбольного союза. Экс-защитник сравнил подобную деятельность с нахождением в институте и школе.

«Когда был футболистом, смотрел на тренеров, думал, что они ничего не делают. Сейчас понимаю, что это тяжело, был не прав. Первое время было так, что на следующий день не хотел идти, но учёба платная, если заплатил деньги, то нужно доучиться. Пока себя не вижу главным тренером. У нас уже прошло три семестра, по три дня сидеть с 8 утра до 17 — так себе занятие.

Там, как в школе, институте, все на тебя смотрят, ты должен что-то рассказать, очень тяжело. Я остальных студентов знаю, все поигравшие, так что с коллективом нормально», — приводит слова Жиркова ТАСС.

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011-2013), московское «Динамо» (2013-2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016-2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.