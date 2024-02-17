Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес говорил своим сокамерникам, что планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения под залог. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Tarde AR.

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Судебное заседание по делу Алвеса состоялось 5–7 февраля 2024 года. Судьи просят для экс-футболиста заключение на девять лет, а адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют срока в 12 лет. Также они хотят, чтобы в дело вступил запретительный судебный приказ после отбытия Алвесом наказания, а сам бразилец выплатил их клиентке € 150 тыс.

В соответствии с испанским законом о согласии на сексуальные контакты, принятым в 2023 году, обвинение в сексуальном насилии включает в себя широкий спектр преступлений: от оскорблений в интернете до изнасилования, каждое из которых предусматривает различные возможные наказания. Максимально возможный срок за изнасилование — 15 лет.