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Экс-нападающий «Зенита» Халк планирует продлить контракт с «Атлетико Минейро»

Экс-нападающий «Зенита» Халк планирует продлить контракт с «Атлетико Минейро»
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», сообщил о том, что он планирует продлить сотрудничество со своим клубом.

«Мы уже общались. Все знают, как я горжусь тем, что ношу эту форму, и я всегда говорю, что оставляю этот вопрос в руках бога. Если всех всё будет устраивать, я уверен, что это произойдёт», – приводит слова Халка Globo Esporte.

Напомним, 37-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Бразилии рассчитано до 2024 года. С 2012 по 2016 год футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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