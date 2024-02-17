Экс-нападающий «Зенита» Халк планирует продлить контракт с «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», сообщил о том, что он планирует продлить сотрудничество со своим клубом.

«Мы уже общались. Все знают, как я горжусь тем, что ношу эту форму, и я всегда говорю, что оставляю этот вопрос в руках бога. Если всех всё будет устраивать, я уверен, что это произойдёт», – приводит слова Халка Globo Esporte.

Напомним, 37-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Бразилии рассчитано до 2024 года. С 2012 по 2016 год футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.