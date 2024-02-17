Анчелотти: хочу ли я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Я понимаю, что для вас это злободневная тема, но для нас самое важное – это завтрашняя игра с «Райо Вальекано». Нам нужно хорошо выступить, вот о чём я думаю сейчас.

Разговоры о Мбаппе в раздевалке? Мы говорили об игре, смотрели видео с участием «Райо Вальекано». Мы понимаем, что это очень важная игра. Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе уведомил руководство парижан, что намерен покинуть клуб по истечении срока контракта будущим летом. Главным фаворитом на подписание французского форварда является мадридский «Реал».