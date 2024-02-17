Первый тренер Миранчука: Антон пока не готов к тому, чтобы играть на высоком уровне

Александр Воронков, первый тренер полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о перспективах своего бывшего подопечного в Европе.

«Наверное, Антон пока не готов к тому, чтобы переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне. Нужно посмотреть, как он сможет себя показать во второй части сезона. Сейчас у него переломный сезон: у него контракт заканчивается и Антон должен быть мотивирован. Если «Локомотив» не продлит с ним контракт, то в РПЛ Миранчук будет востребован точно. Клубам уровнем ниже он будет нужен. Антон ещё сможет принести пользу», – приводит слова Воронкова Metaratings.

Напомним, действующий трудовой договор Антона Миранчука с московским «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 24 матчах железнодорожников. Полузащитник записал на свой счёт четыре забитых мяча и пять результативных передач.