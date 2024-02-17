«Верил, что сразу встану в ворота». Голкипер «Торпедо» Ботнарь — о периоде в «Пари НН»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь поделился мыслями о периоде карьеры в «Пари Нижний Новгород». Напомним, именно из «Торпедо» воспитанник «Локомотива» летом 2023 года перешёл в нижегородский клуб.

«Как год в «Пари НН» повилял на моё развитие? Со стороны кажется, что отрицательно — ведь я сыграл за полгода всего четыре матча. Но я нахожу положительные моменты. Например, я стал профессиональнее относиться к себе, стал ещё больше ценить то время, которое даётся мне в играх. Я понимаю, что всякое бывает. Либо ты с этим работаешь, либо топчешься на месте. Я выбираю первое.

Честно говоря, я в своём воображаемом мире верил, что сразу встану в ворота. Но в «Пари НН» очень хороший вратарь Артур Нигматуллин. Он выдал отличный первый отрезок в сезоне. Ставку делают на опытных вратарей. Я замечаю, кстати, что в России не так часто отдают предпочтения молодым вратарям, ведь в связи с неопытностью и отсутствием практики могут быть непростительные ошибки. Вратарь выходит на свой пик в 28-30 лет», — приводит слова Ботнаря официальный сайт автозаводцев.

В составе московского «Торпедо» голкипер выступал с зимы 2020 года по июль 2023-го, после чего перешёл в «Пари НН». За год в нижегородской команде Ботнарь провёл четыре матча в Кубке России и ни одного в РПЛ. За четыре игры он пропустил 10 голов.

Всего в активе Ботнаря 66 матчей в составе чёрно-белых. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.