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Источник: Промес вернулся в расположение «Спартака» после двух дней выходных

Источник: Промес вернулся в расположение «Спартака» после двух дней выходных
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение московского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, после победы в Зимнем кубке РПЛ «Спартак» завершил второй тренировочный сбор в ОАЭ. В связи с этим команда получила два дня выходных. Вечером 16 февраля Квинси вернулся в расположение клуба.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 лет заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

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