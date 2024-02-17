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Бельерин — об изменениях в футболе: мы теряем суть того, чем он на самом деле является

Бельерин — об изменениях в футболе: мы теряем суть того, чем он на самом деле является
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Защитник испанского «Бетиса» Эктор Бельерин поделился мыслями об изменениях в футболе и в частности высказался о проведении чемпионата мира в трёх разных странах.

«Каждый день футбол больше зависит от прибыли, от того, сможем ли мы заработать больше денег, и всё меньше от людей, которые его поддерживают, и людей, которые действительно делают футбол великим.

На мой взгляд, с каждым днём ​​он становится всё более элитарным, а проведение его (чемпионата мира — 2030 — Прим. «Чемпиионата») на трёх разных континентах затрудняет фанатам возможность следовать за своей национальной командой.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мы немного теряем суть того, чем на самом деле является футбол, и кто те люди, которые на самом деле делают футбол, то есть люди, которые следят за нами и смотрят нас каждые выходные. Я понимаю, что футбол, как и любая другая индустрия, нуждается в модернизации, чтобы успевать за изменениями в обществе, но иногда он не может заходить так далеко», — приводит слова Бельерина ВВС.

Напомним, в 2030-м году чемпионат мира впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Три игры состоятся в Южной Америке.

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