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«Брентфорд» — «Ливерпуль»: гости удвоили преимущество

«Брентфорд» — «Ливерпуль»: гости удвоили преимущество
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В эти минуты проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
2-й тайм
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 35'     0:2 Мак Аллистер – 55'     0:3 Салах – 68'     1:3 Тони – 75'    

На 55-й минуте аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер с передачи Мохамеда Салаха удвоил преимущество «Ливерпуля».

В матче первого круга чемпионата Англии между сегодняшними соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах и один мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 сыгранных туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.

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