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Итоги дня в FNL Camp: «Амкал» уступил «Родине», а «Спартак-2» проиграл Broke Boys

Сегодня, 17 февраля, в рамках турнира Кинопоиск FNL Camp состоялись вторые матчи групповой стадии.

«Спартак-2» — Broke Boys: 0:1. Единственный гол в матче был забит на седьмой минуте. Отличился полузащитник Илья Гилязутдинов.

«Амкал» — «Родина»: 0:1. Единственный мяч забил нападающий Максим Турищев.

Напомним, в этом турнире принимают участие шесть команд, среди которых есть представители Мелбет Первой лиги, ЛЕОН-Второй лиги, Медийной футбольной лиги и Премьер-лиги Казахстана. Первая лига представлена командами «Родина» и «Енисей». Вторую лигу представляет «Спартак-2». От Медийной футбольной лиги выступают «Амкал» и Broke Boys, а «Кызыл-Жар» представляет Премьер-лигу Казахстана.

Матчи играются в формате из двух таймов по 25 минут чистого времени.