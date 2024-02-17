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Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Вольфсбург» в матче 22-го тура Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Вольфсбург» в матче 22-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург». Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Мартин Петерзен. Матч завершился со счётом 1:1.

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг. На 64-й минуте полузащитник «Вольфсбурга» Янник Герардт сравнял счёт в матче.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» набрал 24 очка и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в чемпионате Германии «Боруссия» заработала 41 очко и расположилась на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура. В той встрече «шмели» победили со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Фюллькруг – 8'     1:1 Герардт – 64'    
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