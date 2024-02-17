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Роман Тугарев прокомментировал переход в московское «Торпедо»

Роман Тугарев прокомментировал переход в московское «Торпедо»
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Футболист «Торпедо» Роман Тугарев прокомментировал переход в московскую команду на правах аренды из «Ростова».

«Я рад присоединиться к команде и работать с тренерским штабом Олега Георгиевича. Буду постепенно находить взаимодействия с коллективом и понимать тактически задачи, которые хочет видеть от меня тренер. Переход в «Торпедо» появился спонтанно. Поэтому, как только узнал о варианте и что тут работает Олег Георгиевич, я с ним поговорил и сразу решил присоединиться», — приводит слова Тугарева пресс-служба клуба.

Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

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