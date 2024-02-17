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«Надо лучше обороняться». Игрок «Сити» Родри — о ничьей в матче АПЛ с «Челси»

«Надо лучше обороняться». Игрок «Сити» Родри — о ничьей в матче АПЛ с «Челси»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился мнением об игре «горожан» в минувшем матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором они сыграли вничью с «Челси» (1:1).

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Стерлинг – 42'     1:1 Эрнандес – 83'    

«Мы знали, что у них есть быстрые игроки, что они опасны в контратаках, но нам нужно было лучше обороняться. Отыгрываться всегда тяжело. Мы старались во втором тайме, проявили наш характер, жажду мяча, способность рисковать. При этом мы немного боялись их контратак», — приводит слова Родри City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. «Челси» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 35 очков и расположился на 10-й строчке.

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