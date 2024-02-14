Фердинанд: ритм игре «Манчестер Сити» задаёт Родри, он феноменален

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о хавбеке «Манчестер Сити» Родри.

«Сейчас все мы восхищаемся Де Брёйне и Фоденом, но нужно выделить Родри. Ритмом этой игры, контролем игры «Ман Сити» владеет один игрок. И это именно Родри. Он феноменален. Он настоящий дирижёр этой команды. Уже год как «Манчестер Сити» не проигрывает с ним в составе. Это показывает, насколько Родри важен для «горожан». Думаю, он является самым важным игроком среди всех команд английской Премьер-лиги», — приводит слова Фердинанда издание Daily Mail.

Родри 27 лет, он выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанского хавбека в € 110 млн. В нынешнем сезоне Родри провёл 30 матчей с учётом всех турниров, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.