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Микель Артета ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Арсенала»

Микель Артета ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после разгромной победы над «Бёрнли» (5:0) в АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 4'     0:2 Сака – 41'     0:3 Сака – 47'     0:4 Троссард – 66'     0:5 Хаверц – 78'    

«При 3:0, 4:0 — игроки хотят большего. То, как они бегут назад на 96-й минуте, говорит о том, как они себя чувствуют. Мы создаём конкуренцию внутри команды. С футболистами приятно работать. Они хотят большего – это хорошо.

Чемпионские амбиции? Всё, что мы можем сделать — это выигрывать наши матчи. И теперь после наших двух больших побед на выезде у нас тяжёлый матч в Лиге чемпионов в Порту.

Титул АПЛ — это последовательность, и вы видите силу других команд. Однако мы этого хотим, это точно», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

На данный момент «Арсенал» идёт на втором месте в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

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