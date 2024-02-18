Микель Артета ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после разгромной победы над «Бёрнли» (5:0) в АПЛ.

«При 3:0, 4:0 — игроки хотят большего. То, как они бегут назад на 96-й минуте, говорит о том, как они себя чувствуют. Мы создаём конкуренцию внутри команды. С футболистами приятно работать. Они хотят большего – это хорошо.

Чемпионские амбиции? Всё, что мы можем сделать — это выигрывать наши матчи. И теперь после наших двух больших побед на выезде у нас тяжёлый матч в Лиге чемпионов в Порту.

Титул АПЛ — это последовательность, и вы видите силу других команд. Однако мы этого хотим, это точно», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

На данный момент «Арсенал» идёт на втором месте в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.