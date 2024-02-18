Микель Артета ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после разгромной победы над «Бёрнли» (5:0) в АПЛ.
«При 3:0, 4:0 — игроки хотят большего. То, как они бегут назад на 96-й минуте, говорит о том, как они себя чувствуют. Мы создаём конкуренцию внутри команды. С футболистами приятно работать. Они хотят большего – это хорошо.
Чемпионские амбиции? Всё, что мы можем сделать — это выигрывать наши матчи. И теперь после наших двух больших побед на выезде у нас тяжёлый матч в Лиге чемпионов в Порту.
Титул АПЛ — это последовательность, и вы видите силу других команд. Однако мы этого хотим, это точно», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
На данный момент «Арсенал» идёт на втором месте в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.
- 18 февраля 2024
-
05:56
-
05:48
-
05:35
-
05:07
-
04:58
-
04:25
-
03:40
-
03:25
-
03:00
-
01:57
-
01:51
-
01:33
-
01:17
-
00:53
-
00:53
-
00:53
-
00:41
-
00:40
-
00:25
-
00:25
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 17 февраля 2024
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:35
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:35