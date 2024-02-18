Луис Энрике: «ПСЖ» будет не хватать мотивации в Лиге 1 из-за отсутствия прямого конкурента

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об отрыве своей команды в 14 очков от ближайшего преследователя в лице «Ниццы».

«Решена ли судьба чемпионской гонки? Ни в коем случае. Вероятно, нам действительно будет не хватать мотивации из-за отсутствия прямого конкурента, который бы дышал нам в спину, но это наша заслуга, ведь мы добились этого благодаря своей игре», — приводит слова Энрике L’Équipe.

Напомним, после 22 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 53 очка и на текущий момент занимает первое место. В следующем туре Лиги 1 французский гранд сыграет с «Ренном». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:05 мск.

Испанский специалист возглавил «ПСЖ» минувшим летом.