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«Мы недовольны». Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич — о ничьей с «Вольфсбургом»

«Мы недовольны». Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич — о ничьей с «Вольфсбургом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Германии, в котором «шмели» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1).

Германия - Бундеслига . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Фюллькруг – 8'     1:1 Герардт – 64'    

«Мы не довольны ни выступлением, ни результатом. Мы хорошо начали игру, смогли забить красивый гол. Но нам не удалось сохранить высокий ритм и контроль. Ещё до перерыва «Вольфсбургу» удалось реализовать свои шансы.

Во втором тайме это была открытая игра с разными этапами. В конце концов, мы показали больше игры, а у «Вольфсбурга» были более опасные моменты. Это нас беспокоит», — приводит слова Терзича официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, после 22 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 41 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Вольфсбург» заработал 24 очка и расположился на 11-й строчке.

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