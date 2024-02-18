«Мы недовольны». Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич — о ничьей с «Вольфсбургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Германии, в котором «шмели» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1).

«Мы не довольны ни выступлением, ни результатом. Мы хорошо начали игру, смогли забить красивый гол. Но нам не удалось сохранить высокий ритм и контроль. Ещё до перерыва «Вольфсбургу» удалось реализовать свои шансы.

Во втором тайме это была открытая игра с разными этапами. В конце концов, мы показали больше игры, а у «Вольфсбурга» были более опасные моменты. Это нас беспокоит», — приводит слова Терзича официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, после 22 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 41 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Вольфсбург» заработал 24 очка и расположился на 11-й строчке.