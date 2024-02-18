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«Уже думаю о среде». Рональд Араухо — о состоянии после вынужденной замены в матче Ла Лиги

«Уже думаю о среде». Рональд Араухо — о состоянии после вынужденной замены в матче Ла Лиги
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о своём физическом состоянии после того, как его заменили в перерыве матча 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2).

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'     1:2 Левандовски – 90+7'    

«Всё хорошо. Уже думаю о среде», — написал Араухо в своей социальной сети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Араухо был заменён, поскольку у него произошла перегрузка мышц. Подчёркивалось, что существует риск, что из-за этого уругвайский защитник не сможет принять участие в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится в среду, 21 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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