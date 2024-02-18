«Уже думаю о среде». Рональд Араухо — о состоянии после вынужденной замены в матче Ла Лиги

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о своём физическом состоянии после того, как его заменили в перерыве матча 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2).
«Всё хорошо. Уже думаю о среде», — написал Араухо в своей социальной сети.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Араухо был заменён, поскольку у него произошла перегрузка мышц. Подчёркивалось, что существует риск, что из-за этого уругвайский защитник не сможет принять участие в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится в среду, 21 февраля.
Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
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