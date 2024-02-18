Тимощук оценил подготовку «Зенита» к возобновлению сезона

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о подготовке сине-бело-голубых ко второй части текущего сезона. По словам специалиста, петербургский клуб качественно провел два сбора.

«Подготовка идёт по плану, так что итоги первых двух сборов оценю как хорошие. На мой взгляд, провели их достаточно качественно. Плюсом было участие в Кубке равноправия на сборе в Катаре. Считаю, что нам противостояли команды достаточно хорошего уровня. За исключением, может быть, «Сантоса», который не привёз основной состав. Поэтому турнир получился интересный. Достаточно хорошая организация, приятно, что к последнему дню ещё и ощутимая поддержка появилась в виде болельщиков: пришло немало народу. Что касается нашей игры, то задача ставилась победить в турнире через подготовку. Но главным было получить нагрузку, что мы и делали — практически каждый день проводили по два тренировочных занятия», – приводят слова Тимощука «Известия».

Напомним, «Зенит» после 18 матчей имеет в своём активе 36 очков и после первой части чемпионата идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на два очка.