Осинькин прокомментировал возможный переход Гарре в «Лацио»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи о том, что полузащитник команды Бенхамин Гарре попал в сферу интересов «Лацио». Специалист дал понять, что в клуб не поступало предложений по трансферу аргентинского футболиста.

«Что касается слухов про «Лацио», как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», — сказал Осинькин в программе «РецепТура» на «Матч Премьер».

Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе».

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом Бенхамин имеет контракт с «Крыльями Советов» до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 8 млн.