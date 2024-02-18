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Араухо признался, что переход в «Барселону» оказался для него неожиданным

Араухо признался, что переход в «Барселону» оказался для него неожиданным
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Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о своём переходе в стан сине-гранатовых.

«Я никогда в жизни не думал, что буду играть за такой клуб, как «Барселона». Несколько лет назад мой агент сказал мне, что я могу подписать контракт с европейским клубом, но не сказал, с каким именно. Я приехал в Мадрид и провёл ночь в отеле, не зная, куда перехожу. На следующий день мне неожиданно говорят: «Приезжай в Барселону». И я очень удивился», – сказал Араухо в интервью Barca Universal.

Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24-летний Рональд Араухо оказался в системе каталонцев в 2018 году.

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