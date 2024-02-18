«Не планировал быть героем». Аллер — о победном голе в финале Кубка Африки

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара и дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер поделился эмоциями от своего гола в финале Кубка африканских наций с Нигерией (1:2), ставшего победным для его национальной команды.

«Я не собирался быть героем в тот момент, но я проявил решительность именно тогда, когда все ждали её от меня. Это приятно и придаёт сил», — приводит слова Аллера Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ивуарийский нападающий забил победный гол на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне Аллер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.