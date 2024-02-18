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«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на контрольный матч

«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 18 февраля, в рамках тренировочного сбора состоится контрольный матч, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
18 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Перерыв
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Волков, Кастаньо, Баньяц, Сперцян, Батчи, Олусегун, Кобнан.

«Урал»: Помазун, Бегич, Бочеров, Кулаков, Филипенко, Итало, Бевеев, Мишкич, Сунгатулин, Концевой, Бикфалви.

22 февраля «Краснодар» проведёт контрольный матч с «Торпедо». Игра начнётся в 16:00 мск.

14 февраля «быки» в товарищеском матче проиграли казахстанской «Астане» со счётом 2:4. 14 февраля в контрольной встрече «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на данный момент занимает первое место. После аналогичного количества туров «Урал» заработал 19 очков и располагается на 12-й строчке.

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