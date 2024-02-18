«Райо Вальекано» — «Реал»: Хоселу открыл счёт в матче

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В эти минуты идёт матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Муньис Руис. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 24 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 15-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработал 61 очко и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Примеры. Тогда «Королевский клуб» сыграл с «Райо Вальекано» вничью (0:0).