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Источник: «Оренбург» купил иранского 22-летнего полузащитника у «Сепахана»

Источник: «Оренбург» купил иранского 22-летнего полузащитника у «Сепахана»
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«Оренбург» купил полузащитника Мохаммада Горбани у иранского «Сепахана», сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 22-летний футболист перейдёт в российский клуб за € 1 млн, а срок его контракта составит 3,5 года. Горбани уже прошёл медосмотр в Иране и 25 февраля должен пройти углублённое медицинское обследование с «Оренбургом» в Москве.

В нынешнем сезоне Мохаммад сыграл за «Сепахан» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 500 тыс. Отметим, что 17 февраля 2023 года Горбани забил один гол в товарищеском матче с «Зенитом» (2:0).

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