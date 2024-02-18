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«Краснодар» благодаря голу Кордобы в товарищеском матче обыграл «Урал»

«Краснодар» благодаря голу Кордобы в товарищеском матче обыграл «Урал»
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Сегодня, 17 февраля, в товарищеском матче встречались «Краснодар» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае, ОАЭ. Игра началась в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный мяч в этом матче забил Джон Кордоба на 74-й минуте игры после передачи партнёра по команде Александра Кокшарова.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
18 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Кордоба – 74'    

22 февраля «Краснодар» проведёт контрольный матч с «Торпедо». Игра начнётся в 16:00 мск. 14 февраля «быки» в товарищеском матче проиграли казахстанской «Астане» со счётом 2:4. 14 февраля в контрольной встрече «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на данный момент занимает первое место. После аналогичного количества туров «Урал» заработал 19 очков и располагается на 12-й строчке.

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