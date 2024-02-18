«Краснодар» благодаря голу Кордобы в товарищеском матче обыграл «Урал»

Сегодня, 17 февраля, в товарищеском матче встречались «Краснодар» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае, ОАЭ. Игра началась в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный мяч в этом матче забил Джон Кордоба на 74-й минуте игры после передачи партнёра по команде Александра Кокшарова.

22 февраля «Краснодар» проведёт контрольный матч с «Торпедо». Игра начнётся в 16:00 мск. 14 февраля «быки» в товарищеском матче проиграли казахстанской «Астане» со счётом 2:4. 14 февраля в контрольной встрече «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на данный момент занимает первое место. После аналогичного количества туров «Урал» заработал 19 очков и располагается на 12-й строчке.