Президент Ла Лиги: если Мбаппе приедет, это поможет нам быть более конкурентоспособными

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«В этом году у нас уже играет лучший футболист мира — это Беллингем. В прошлом году Левандовски был на очень хорошем уровне, у «Атлетико» есть Гризманн. Если Мбаппе приедет, это поможет нам быть более конкурентоспособными и расти еще быстрее», — приводит слова Тебаса RMC Sport.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 32 гола и семь результативных передач.