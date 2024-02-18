Зарема Салихова: € 2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите, мы гуляли на свои

Зарема Салихова, которая является супругой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о зарплате игрока команды Кристофера Мартинса.

«€ 2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты. Судя по тому, кто распространяет фейки о зарплате Мартинса и их репостит, интересант известен. При этом те же телеграм-каналы не рвут на себе волосы о зарплате Бальде, который по-прежнему на балансе «Спартака» и от него никакой пользы», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов заявил, что «Спартак» отказался отдавать Мартинса в аренду в «Бешикташ». При этом красно-белые заинтересованы именно в продаже 26-летнего футболиста. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал полагает, что команде нужен игрок более высокого уровня.

Кроме того, нынешнее руководство московского клуба считает, что Мартинс получает завышенную заработную плату, которая составляет € 2,5 млн в год. Напомним, Кристофер был куплен в «Спартак», когда в руководстве клуба были экс-спортивный директор Лука Каттани и Зарема Салихова.