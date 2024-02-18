Артём Дзюба спрятался в мусорном баке от Егор Крида в шоу «Прятки»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спрятался в мусорном баке от певца Егора Крида в шоу «Прятки» на СТС.

Фото: https://ctc.ru/projects/show/pryatki/video/1-sezon/1-vypusk/

Фото: https://ctc.ru/projects/show/pryatki/video/1-sezon/1-vypusk/

Фото: https://ctc.ru/projects/show/pryatki/video/1-sezon/1-vypusk/

Российский форвард принял участие в первом выпуске шоу, где он должен был спрятаться от Егора Крида. Этот выпуск шоу был записан в заброшенном Дворце культуры моряков в Санкт-Петербурге.

Дзюба решил спрятаться в мусорном баке и объяснил свой выбор так: «План очень простой: Егор Крид ласковый, нежный, добрый мальчик, который вряд ли захочет марать ручки. А мы готовы на все ради победы». В итоге певец не сумел за отведённое время найти футболиста.

Напомним, 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. За железнодорожников российский форвард выступает с 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце сезона.