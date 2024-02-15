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Нагорных — о медиаактивности Дзюбы: она не мешает его основной деятельности

Нагорных — о медиаактивности Дзюбы: она не мешает его основной деятельности
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, не мешает ли медиаактивность нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы его основной деятельности.

«Считаю, что если медиаактивность не мешает основной деятельности в футболе, то мы не запрещаем игрокам заниматься чем‑то ещё. Наверное, сейчас уже совместного выступления со Слуцким не будет, но как‑то мы большого внимания на это не обращаем. Нас на сегодняшний день устраивает Артём как футболист, как лидер команды. Добавляет ли он медийности клубу? Конечно, добавляет», – сказал Нагорных в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. За железнодорожников российский форвард выступает с 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце сезона.

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