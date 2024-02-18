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«Бавария» рассматривает вариант с отставкой Тухеля — Романо

«Бавария» рассматривает вариант с отставкой Тухеля — Романо
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В эти минуты руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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