«Бавария» рассматривает вариант с отставкой Тухеля — Романо

В эти минуты руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.