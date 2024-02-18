«Бавария» потерпела шестое поражение в нынешнем сезоне

В воскресенье, 18 февраля, «Бавария» на выезде уступила «Бохуму» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 2:3. Таким образом, мюнхенская команда потерпела шестое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Тухеля проиграли последние три матча.

В нынешнем сезоне «Бавария» пять раз уступала в рамках немецкой Бундеслиги: с «Айнтрахтом» (1:5), «Вердером» (0:1), «Байером» (0:3) и «Бохумом» (2:3). Также подопечные Томаса Тухеля проигрывали «Лейпцигу» (0:3) в Суперкубке Германии и «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 24 февраля. Команда Тухеля в родных стенах встретится с «Лейпцигом» в рамках 23-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 20:30 мск.