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«Бавария» потерпела шестое поражение в нынешнем сезоне

«Бавария» потерпела шестое поражение в нынешнем сезоне
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В воскресенье, 18 февраля, «Бавария» на выезде уступила «Бохуму» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 2:3. Таким образом, мюнхенская команда потерпела шестое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Тухеля проиграли последние три матча.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'

В нынешнем сезоне «Бавария» пять раз уступала в рамках немецкой Бундеслиги: с «Айнтрахтом» (1:5), «Вердером» (0:1), «Байером» (0:3) и «Бохумом» (2:3). Также подопечные Томаса Тухеля проигрывали «Лейпцигу» (0:3) в Суперкубке Германии и «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 24 февраля. Команда Тухеля в родных стенах встретится с «Лейпцигом» в рамках 23-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 20:30 мск.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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