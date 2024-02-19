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Кейн покорил достижение Холанда в чемпионате Германии

Кейн покорил достижение Холанда в чемпионате Германии
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил свой 25-й гол в чемпионате Германии и установил яркое статистическое достижение, сообщает OptaFranz в своей социальной сети X (Twtter). Напомним, форвард отличился в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (2:3).

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'

Таким образом, Кейну понадобилось меньше всего игр (22), чтобы забить 25 голов в чемпионате Германии. Прежнее достижение принадлежало нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, которому понадобилось 25 матчей в Бундеслиге, чтобы забить 25 голов.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на восемь очков.

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