Кейн покорил достижение Холанда в чемпионате Германии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил свой 25-й гол в чемпионате Германии и установил яркое статистическое достижение, сообщает OptaFranz в своей социальной сети X (Twtter). Напомним, форвард отличился в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (2:3).

Таким образом, Кейну понадобилось меньше всего игр (22), чтобы забить 25 голов в чемпионате Германии. Прежнее достижение принадлежало нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, которому понадобилось 25 матчей в Бундеслиге, чтобы забить 25 голов.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на восемь очков.

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