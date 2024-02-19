«Бавария» сыплется, а Кокорин забил исторический гол. Главные события дня в футболе

18 февраля в футбольном плане точно не разочаровало. Ярких событий хватало. О них и рассказываем в нашем традиционном дайджесте.

«Бавария» потерпела третье поражение подряд Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Бавария» слила третий матч кряду

В Германии, похоже, скоро появится первый за 12 лет чемпион не из Мюнхена. Казалось, что «Бавария» после обидных отлётов от «Байера» (0:3) и «Лацио» (0:1) выплеснет на скромный «Бохум» всю ярость. Поначалу так и было, и один из моментов на 14-й минуте реализовал красивым ударом под перекладину Мусиала. К 78-й минуте были забиты ещё три мяча. Но все — в ворота Нойера! Отличились Асано, Шлоттербек и Штёгер с пенальти. Причём 11-метровый второй раз за неделю «привёз» Юпомекано, отмахнувшись от Шлоттербека. И вновь его удалили.

Даже в меньшинстве «Бавария» летела вперёд и усилиями Кейна забила, но на большее её не хватило. «Байер» за 12 туров до финиша впереди на восемь очков. Везите трофей в Леверкузен! Ну а Тухеля, если что, пока не увольняют.

Во втором тайме матч «Фрайбурга» и «Айнтрахта» прервали из-за летающих над полем самолётов на радиоуправлении Фото: picture alliance via Getty Images

«Фрайбург» и «Айнтрахт» сделали красиво

Команды наглядно показали, что такое обмен голевыми ударами. Франкфуртцы трижды выходили вперёд усилиями Мармуша и Кнауффа, который оформил дубль. И каждый раз хозяева отвечали: забили Доан, Грифо с пенальти и Грегорич. Кстати, перед этим «Айнтрахт» упустил преимущество в два мяча над «Унионом» в Лиге конференций, так что клубу нужно научиться распоряжаться преимуществом. Болельщики тоже поучаствовали в веселье: во втором тайме матч прервали из-за летающих над полем жужжащих самолётов на радиоуправлении. А парили они в знак протеста против прихода в Бундеслигу иностранных инвесторов.

Хойлунд установил рекорд и помог «МЮ» разделать «Лутон»

Дубль в АПЛ за семь минут: теперь такая ачивка есть у Хойлунда. «МЮ» приехал в гости к неуступчивому «Лутону» и с ходу пригвоздил его двумя точными ударами Расмуса: сперва он реализовал контратаку и выход один на один, а затем грамотно подставил грудь под удар Гарначо и переправил мяч в сетку. «Юнайтед» есть «Юнайтед», так что без пропущенного гола тоже не обошлось: точным ударом головы ответил Моррис. И всё же это победа, причём во втором тайме отличные шансы не реализовали Дало, Бруну и тот же Гарначо. «Юнайтед» на всех парах мчит в ЛЧ следующего сезона.

«Брайтон» сделал «Шеффилду» больно Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Брайтон» сделал «Шеффилду» больно

«Брайтон» немало забивает. «Шеффилд» — много пропускает. Что могло случиться в их очном матче? Правильно, много голов в одни и те же ворота. Поспособствовал этому Холгейт, уже на 13-й минуте схватив прямую красную. А дальше были голы. Загибаем пальцы: Буонанотте, Уэлбек, Робинсон с пенальти и дважды Адингра довели дело до разгрома. Раньше никто не пропускал 65 мячей после 25 туров АПЛ, тем не менее рекорд пал. Едва ли команда гналась за ним, но что поделать. Для сравнения, аутсайдер Ла Лиги, «Альмерия» с восемью очками, приняла на себя 52 гола.

Александр Кокорин забил за «Арис» Фото: ФК «Арис»

Кокорин установил рекорд на Кипре

Соскучились по Саше? Он громко напомнил о себе, на 12-й секунде матча с АЕЛом забив самый быстрый мяч в истории Кипра точных выстрелом в дальний угол. Причём даже не отметил достижение! А через пять минут добавил и второй гол ударом из-за штрафной. Но там соавтором стал защитник – получился рикошет от его ноги.

Права на видео принадлежат ФК «Арис». Посмотреть видео можно в его телеграм-канале.

В нынешнем сезоне у Кокорина уже восемь голов, причём два — в Лиге Европы пражской «Спарте» и «Бетису». А ещё его признали лучшим игроком кипрского чемпионата 2023 года.

«Монако» без Головина уступил дома аутсайдеру

На прошлой неделе Головин вновь показал, что умеет приносить результат, и забил решающий гол «Ницце» со второго места в Лиге 1. Вместе с тем он также заработал предупреждение, из-за которого ему пришлось пропустить домашнюю игру с «Тулузой». Без Саши монегаски с борющейся за выживание командой не справились. Сьерро дальней пушкой в ближний угол обескуражил Кёна. Аклиуше благодаря тройному рикошету сравнял счёт, однако финальный удар оказался за пробившим в противоход вратарю Коштой. При этом «Ницца» тоже уступила (0:1 «Лиону») так что в борьбе за серебро команды играют в поддавки: на расстоянии трёх очков находятся сразу пять клубов.

«Реал» опять потерял очки в игре с аутсайдером Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» второй раз за сезон потерял очки с аутсайдером

«Райо Вальекано» снова дал бой знаменитому соседу. Только 0:0 в первом круге сменились голевыми 1:1. «Сливочные» забили уже на третьей минуте, когда Хоселу левой ногой замкнул прострел Вальверде. Без травмированного Беллингема других моментов у фаворита было мало. «Райо» тоже не выдал концерт, тем не менее ответный гол с пенальти забил: Камавинга прервал рукой удар Трехо, а де Томас чётко наказал по центру. Если в понедельник «Жирона» выиграет у «Атлетика», её отставание сократится до трёх очков. Хотя после громкого поражения от «Реала» (0:4) интрига в Испании казалась мёртвой.

«Реал Сосьедад» наконец-то забил. И победил

Команда Захаряна не могла забить в пяти (!) матчах подряд! Соответственно, победить — тоже. Встреча с «Мальоркой» изменила неудачные для басков тенденции, хотя именно соперник на четвёртой минуте открыл счёт: Санчес принял пас Ларина (нет, не из «Улицы разбитых фонарей») и засадил в дальний нижний угол. Далее Субельдия и Мерино отобрали мяч у соперника и подогнали его Кубо — японец был точен. В конце первого тайма Раильо упростил задачу для «Сосьедада», иронично похлопав арбитру и заработав вторую жёлтую. При этом первую он получил за разговоры! Тем не менее до самого финала счёт оставался прежним, пока Пачеко не подал на Мерино – «Сосьедад» вырвал победу! Ну а Арсен Захарян провёл на поле 64 минуты и результативными действиями не отметился.

Экс-зенитовцы порезвились в Серии А

Азмун и Паредес в матче Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Азмун и Паредес играли за «Зенит» в разное время. Деньги за продажу аргентинца как раз потратили в том числе на иранца. Теперь они оба играют и забивают в «Роме». Победу над и «Фрозиноне» по факту принёс гол Хёйсена, но не отметить иранца с аргентинцем нельзя. Первый удачно добил мяч после удара Кристанте, а второй реализовал пенальти за игру рукой Околи. При Де Росси у римлян уже четыре победы в пяти матчах Серии А: уступили только монструозному «Интеру». До топ-4 четыре очка! У «Аталанты», правда, есть матч в запасе. И Алексей Миранчук, что также даёт преимущество.

Триллер «Милана» и «Монцы»

«Юве» вчера не смог победить в третьем туре Серии А подряд (но хотя бы не проиграл «Вероне» – 2:2), поэтому у «Милана» была крутая возможность забраться на второе место. Не получилось. В гостях с «Монцей» было жарко – в «дерби имени Берлускони» забили шесть голов, но у гостей – лишь два. При этом гости умудрились дважды пропустить в раздевалку перед перерывом, схватить удаление во втором тайме, отыграться с 0:2 на 88-й минуте, но… Пропустить ещё дважды. Самое интересное, что «похоронили» гостей свои же игроки в аренде – Даниэль Мальдини отдал голевой пас на третий гол, а четвёртый забил Лоренцо Коломбо. «Милан» остаётся третьим, а их 10-матчевой беспроигрышной серии пришёл конец.