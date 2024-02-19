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«Всё прошло не так, как я надеялся». Калвин Филлипс — о неудачном старте в «Вест Хэме»

«Всё прошло не так, как я надеялся». Калвин Филлипс — о неудачном старте в «Вест Хэме»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, с января выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», поделился переживаниями из-за неудачного старта в лондонском клубе. Напомним, англичанин провёл четыре матча за «молотобойцев», в которых не сумел отметиться результативными действиями, а также был удалён в игре 25-го тура с «Ноттингемом» (0:2).

«Я хотел начать всё с чистого листа, чтобы с головой окунуться в работу и начать действовать. Всё прошло не так, как я надеялся. Все это видят, но я знаю футбол. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что если я опускаю голову, стискиваю зубы и делаю всё правильно, то всё изменится. Легко сказать, но теперь я должен это сделать. Будем надеяться, что я получил свою порцию невезения и теперь смогу двигаться дальше.

Моё удаление? Я просто разочарован — больше потому, что я упорно работаю над тем, чтобы вернуться в то положение, в котором я могу помочь, а теперь мне придётся пропустить игру. Я сержусь на себя из-за первого удаления. Соперник вцепился мне в плечо, и я попытался оттолкнуть его — возможно, в следующий раз мне стоит ударить его мячом, чтобы доказать свою правоту. Я был расстроен, мы проигрывали, но я извлеку из этого урок», — приводит слова Филлипса The Telegraph.

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