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«Ювентус» всё ещё пытается продлить контракт с Рабьо — Скира

«Ювентус» всё ещё пытается продлить контракт с Рабьо — Скира
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Туринский «Ювентус» всё ещё предпринимает попытки договориться с полузащитником Адриеном Рабьо о продлении контракта, истекающего в конце нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, француз примет решение о своём будущем ближе к концу весны.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего хавбека заинтересованы такие команды, как «Бавария», «Барселона», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за туринцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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