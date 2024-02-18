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«Ювентус» заинтересован в приобретении Леона Горецки

«Ювентус» заинтересован в приобретении Леона Горецки
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Марко Ди Натале в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринцы в ближайшее время выйдут на руководство «Баварии» с предложением о покупке 29-летнего хавбека. Отмечается, что мюнхенцы оценивают футболиста в € 40 млн. Сам игрок ещё не принял решение о своём будущем.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. С немецкой командой игрок завоевал 13 трофеев, в том числе победил в Лиге чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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